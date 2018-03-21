Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden grup oluşturarak silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 534 mermi, 5 şarjör, tabanca gövdesi, kasatura ile bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.