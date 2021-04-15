Samsun'da silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve silah imalatıyla ilgili malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve silah imalatıyla ilgili malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Büyükcamii Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, R.D.'nin S.K.'ye ait evde kuru sıkıdan bozma silah imal ettiği bilgisi üzerine söz konusu eve ve evin eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 10 adet demir boru, 5 adet törpü aleti, 1 adet namlu delme aparatı ve 17 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili R.D. ve S.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Türker Ertürk Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Hazal Kaya Cem Yılmaz
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:32:18. #1.16#

title