Samsun'da sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
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Samsun'da sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Samsun'da sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen operasyonda 608 paket kaçak sigara ile kaçak tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 608 paket kaçak sigara ile kaçak tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen iş yerinde yaptıkları aramada, Irak'tan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen 608 paket kaçak sigara, 83 kaçak nargile kömürü, 32 nargile tütünü, 69 çay ile 8 gıda takviyesi ele geçirdi.

Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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