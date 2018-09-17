Samsun'da "Sıfır Atık Projesi"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bilgilendirme levhalarımızla, masa üstü broşürlerimizle, afiş ve billboardlardaki reklam ve tanıtımlarla da projemizi anlatmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Sıfır Atık Projesi'ni önemsediklerini ifade eden Şahin, yaptığı açıklamada mevcut şartlarla atıklarla mücadele etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Atıkların ayrıştırılarak depolanmasının doğaya geri dönüşlerinin çok daha iyi olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın eşi sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde ve himayesinde devam eden bu projenin ülkemiz için son derece önemli olduğunu ve hem ekonomimiz hem de çevre kirliliği açısından çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak projenin başından bugüne kadar planlı ve sistematik bir çalışma programı ile katkımızı artırarak sürdürüyoruz. Bilgilendirme levhalarımızla, masa üstü broşürlerimizle, afiş ve billboardlardaki reklam ve tanıtımlarla da projemizi anlatmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geliştirip ülke geneline yaydıkları Sıfır Atık Projesi uygulamasında pilot kurum seçilen Samsun Büyük Belediyesi, uygulamaya yönelik adımlarını sürdürüyor.

Farkındalık oluşturan mini atık konteynerleri Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere yerleştirildi. Belediye personeli, ayrıştırma konteynerine cam, kağıt, plastik ve metal atıklar ile geri dönüştürülemeyen evsel ve organik atıkları, ayırarak depoluyor.