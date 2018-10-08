Samsun'da "Sıfır Atık" Hedefiyle 596,6 Ton Atık Toplandı

Samsun Valisi Osman Kaymak, kentte sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında 3 ayda 596 ton 600 kilo atık toplandığını bildirdi.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Samsun'da yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Proje kapsamında 3 ayda 404 ton kağıt, 114 ton plastik, 29'ar ton cam ve metal, 600 kilo pil ve 20 ton atık bitkisel yağ toplandığını aktaran Kaymak, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında 6 bin 868 ağacın kesilmekten kurtarıldı. 80 ton sera gazının atmosfere salınımı engellendi. 913 varil petrol tasarrufu, 2321 MWh enerji tasarrufu, 11 ton su tasarrufu, 3762 m3 depolama alanı, 8,7 ton cam ham madde tasarrufu sağlanmıştır. Tüm kamu, özel sektör kuruluşları ve vatandaşlarımızı Sıfır Atık Projesi kapsamında duyarlı olmaya davet ediyorum."