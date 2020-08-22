Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı
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Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı
22.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:48

Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Gece boyunca devam eden sağanak sonrası Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı.

Çarşamba ilçesinde Kirazlıkçay, Sungurlu, Yeşilırmak, Gazi ve Çay mahallelerinde 50 ev ile Sanayi Sitesi'nde 120 iş yeri su altında kaldı. Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar da su altında kaldı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Salıpazarı ilçesinde de ev ve iş yerlerine dolan su tahliye ediliyor. İlçede 4 mahalle toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.

Terme ilçesinde de sağanak sonrası akarsuların debisi yükseldi. İlçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın taşma ihtimaline karşı Terme Belediyesi tarafından önlemler alınarak vatandaşlar uyarıldı.

İlçeye bağlı Akçay Karacalı Mahallesi'nde bölgeye fındık toplamak için gelen ve dere kenarında çadır kuran mevsimlik tarım işçileri, mahsur kaldıkları bölgeden iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Çarşamba'da evleri su altında kalan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Karaaslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ev ve iş yerlerindeki hasarlarının tespit edilmesi için AFAD ve Çarşamba Belediyesinin çalışma başlattığını belirtti.

"Aynı zamanda da hasar tespit çalışmasını yapılıyor"

Dün gece başlayan yoğun yağışın Samsun'u etkisi altına aldığını belirten Karaaslan, "Allah'a hamdolsun, bir can kaybı yaşamadık. Çarşamba'da 3-4 mahallemizde kot farkından dolayı binaların alt katındaki evleri su bastı. Hem Çarşamba Belediyesi hem de Samsun Büyükşehir Belediyemiz selin ilk anından beri vatandaşlarımızın acil sorunlarını çözdü. Şu an sel sularının ev ve iş yerlerinden tahliye işlemi yapıyor. Aynı zamanda da hasar tespit çalışmasını yapılıyor. Burada öncelikli olarak vatandaşımızın acil ihtiyacın giderilmesi bunu belediyelerimiz çözmüş durumda. Diğeri ise burada bir daha sel yaşanmaması için kalıcı sorunun çözümü. Alt yapı çalışmaları Çarşamba'da devam ediyor. Biz bunun takipçiyiz ve alt yapı çalışmaları tamamlandığında bir daha böyle sel ile karşılaşmayacağız." dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise ilçede 50 ev ile 120 iş yerini su bastığını vurgulayarak, "Vatandaşımızın acil ihtiyaçlarını karşıladık. Vatandaşımızın hasarının tamamen karşılanması için AFAD çalışmasını yürütüyor. Çarşamba'nın alt yapısının iyileştirilmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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