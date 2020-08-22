Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı
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Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı
22.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:00

Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Gece boyunca devam eden sağanak sonrası Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı.

Çarşamba ilçesinde, ilçe merkezi ve Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yeri ve ev su altında kaldı, vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar da su altında kaldı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Salıpazarı ilçesinde de ev ve iş yerlerine dolan su tahliye edilmeye çalışılıyor. İlçede 4 mahalle toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.

Terme ilçesinde de sağanak sonrası akarsuların debisi yükseldi. İlçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın taşma ihtimaline karşı Terme Belediyesi tarafından önlemler alınarak vatandaşlar uyarıldı.

İlçeye bağlı Akçay Karacalı Mahallesi'nde bölgeye fındık toplamak için gelen ve dere kenarında çadır kuran mevsimlik tarım işçileri, mahsur kaldıkları bölgeden iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA

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