Samsun'da Şiddetli Rüzgar
Samsun'un Çarşamba ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki tırın üzerine devrildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki tırın üzerine devrildi.
İlçe merkezi Çay Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç kökünden sökülerek, park halindeki 55 E 1156 plakalı tırın üzerine düştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Araçta hasar oluşurken cadde trafiğe kapatıldı.
Belediye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından cadde ulaşıma açıldı.