Samsun'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Haberler
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Samsun'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle şehrin bazı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

SAMSUN - Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle şehrin bazı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Samsun'da saat 16.30 itibarıyla şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Saatte 80 kilometre hızla esen rüzgara dayanamayan çatılar uçtu, ağaçlar ise kökünden söküldü. Şehrin birçok noktasında çatıların ve tabelaların uçması sonucu çevrede ve araçlarda maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

Tekkeköy ilçesi Kerimbey Tramvay İstasyonu yakınında bir şantiyenin çatısı tramvay hattına uçtu, seferler durduruldu. İlkadım ilçesinde çatı ve tabela uçması sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.

Samsun'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Samsun'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Samsun'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Samsun'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Samsun'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Samsun'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

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