Samsun'da şiddet mağduru kadın ile 5 yaşındaki çocuğu koruma altına alındı
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Samsun'da şiddet mağduru kadın ile 5 yaşındaki çocuğu koruma altına alındı

07.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:40
Samsun'da şiddet mağduru kadın ile 5 yaşındaki çocuğu koruma altına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile şiddete tanık olan 5 yaşındaki çocuğu koruma altına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile şiddete tanık olan 5 yaşındaki çocuğu koruma altına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, zanlının "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun yanında şiddete tanık çocuk için derhal Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden psiko-sosyal destek üniteleri harekete geçirilmiştir. Şiddet mağduru kadın tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vakanın risk durumu gözetilerek derhal uygun koruyucu ve önleyici tedbirler belirlenmiş, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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