Samsun'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
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Samsun'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Samsun'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'da sıcak hava nedeniyle bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Samsun'da sıcak hava nedeniyle bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde artan hava sıcaklıkları ve nem nedeniyle bunalan kişiler Atakum, 19 Mayıs, Yakakent ve Alaçam sahillerinde denize girerek serinlemeye çalışıyor.

Samsun merkezde temmuzun ortasında çöl sıcaklarının da etkisiyle hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükseldi.

Yüksek nem oranıyla güneşte hissedilen sıcaklığın daha da arttığı kentte evlerde duramayan insanlar sahil ve piknik alanlarında gitti.

Samsun'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Samsun'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Samsun'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Samsun'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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