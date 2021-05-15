Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Samsun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Samsun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 77. kilometresi Kozluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 52 EZ 049 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aracından duman çıktı. Bu sırada aracını yolun banket kısmına çekip park eden sürücüsü yoldan geçenle birlikten kendi imkanlarıyla aracı söndürdü. Araç daha sonra tekrar alev alınca itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürdü. Araç yangın sonrası hurdaya döndü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı