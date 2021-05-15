Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Samsun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 77. kilometresi Kozluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 52 EZ 049 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aracından duman çıktı. Bu sırada aracını yolun banket kısmına çekip park eden sürücüsü yoldan geçenle birlikten kendi imkanlarıyla aracı söndürdü. Araç daha sonra tekrar alev alınca itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürdü. Araç yangın sonrası hurdaya döndü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Babası uyurken evi ateşe veren evlat, kayıplara karıştı
Babası uyurken evi ateşe veren evlat, kayıplara karıştı
Torunlarını kurtarmak isteyen dede, gölet dibindeki balçığa saplanarak boğuldu
Torunlarını kurtarmak isteyen dede, gölet dibindeki balçığa saplanarak boğuldu
Patlayan parfüm kutusu, depo olarak kullanılan konteyneri küle çevirdi
Patlayan parfüm kutusu, depo olarak kullanılan konteyneri küle çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 14:45:57. #1.16#

title