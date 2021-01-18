Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

18.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:07

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler Mahallesi'nde S.Y'ye ait 55 VJ 929 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söbdürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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