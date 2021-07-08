Samsun'da seyir halindeki araç alev alev yandı
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Samsun'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Samsun'da seyir halindeki araç alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da seyir halindeki otomobil çıkan yangında tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

Samsun'da seyir halindeki otomobil çıkan yangında tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

Yangın,, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 62. kilometresi Üçhanlar mevkisinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büşra Sarı idaresindeki 55 BS 349 plakalı otomobilde yangın çıktı. Seyir halindeki aracının motor kısmında dumanlar yükseldiğini fark eden Büşra Sarı aracını yol kenarına çekip aşağı inerek yardım istedi. Alevler biranda otomobili sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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