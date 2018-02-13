Samsun'da Sevgililer Günü'ne Özel "Sihirli Ayna"

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Samsun'un Atakum ilçesindeki alışveriş merkezinde vatandaşlar için hem eğlenceli hem de romantik bir sürpriz hazırlandı.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla "Sihirli Ayna" etkinliği düzenledi. AVM'nin 1. katında kurulan aktivite alanında büyük bir ayna önünde kendi seçtikleri birbirinden farklı aksesuarlar ile fotoğraf çektiren vatandaşlar, etkinliğin tadını çıkardı. Çekim sonrasında katılımcılara fotoğraflar Sevgililer Günü için tasarlanmış çerçeveler ile bastırılarak ücretsiz olarak dağıtıldı. - SAMSUN