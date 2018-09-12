Samsun'da Servis Ücretlerine 2 Yıl Sonra Zam Yapıldı

20 oranında zam yapıldığını açıkladı.

2018 okul servis ücretleri açıklandı. Türkiye genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servisi ücretleri tespit edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin fiyat tarifesi belli oldu. Samsun'da merkez servis ücreti 140 liradan 165 liraya çıkarken, diğer mesafelere de yüzde 15-20 arasında zam yapıldı.

Yapılan zam hakkında açıklamalarda bulunan Hüseyin Binay, "Samsun'da servis ücretleri belli oldu. Tarifeler tam istediğimiz gibi olmadı. Çünkü masraflarımız çok ağır bir şekilde arttı. Bu fiyatlar makul değil ama ülke bir ekonomik krizden geçiyor. Samsun'da fiyatların 200 liradan aşağıda olmaması gerekir. Ülke genelinde bir ekonomik sıkıntı vardı bir sıkıntı da biz açmayalım dedik. Bu zammı da 2 sene sonra zorunluluktan yaptık. Servis ücretlerine yüzde 15-20 arasında bir zam yapıldı. Şehir Merkez ücreti 2 yıldır 140 liraydı tefe tüfe oranında zam yaparak, yapılan zammın ardından ücret 165 liraya çıktı. Tefeye göre 168 lira olması gerekiyordu. Biz düz 165 lira yaptık. Akaryakıt ve yedek parçalara yapılan zamlardan sonra daha yüksek bir ücret bekliyorduk ama UKOME böyle bir karar alınca, ülkenin ekonomik zorluğunu da göz önüne alarak üstelemeyerek fiyatları kabul ettik. Bu fiyatlar giderlerimizi aşağı-yukarı karşılıyor" dedi. - SAMSUN