Samsun'da Servis Minibüsü ile Cip Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile bir cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Çarşamba İlçesi Çarşamba-Samsun karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Mehmet Köse yönetimindeki 55 EM 368 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Nurgül Bayraktar yönetimindeki 28 YF 431 plakalı ciple çarpıştı. Kazada iki araçtaki 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba ve Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Büşra Köse kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde öldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Samsun