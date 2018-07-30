Samsun'da Serinlemek İçin Denize Giren Iraklı Genç Boğuldu

Samsun'da Serinlemek İçin Denize Giren Iraklı Genç Boğuldu

Samsun’da serinlemek için denize giren 25 yaşındaki Iraklı genç boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da Serinlemek İçin Denize Giren Iraklı Genç Boğuldu

Samsun'da serinlemek için denize giren 25 yaşındaki Iraklı genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Iraklı Ahmed Abdullah Rıtha (25) boğulma tehlikesi geçirerek sudan çıkartıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Iraklı genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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