Denize giren genç boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre ailesiyle piknik yapmak için Hürriyet sahiline giden Murat Can Güngör (24), serinlemek için denize girdi.

Denizinde çırpınan genç bir süre sonra gözden kayboldu.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Ekipler yaklaşık bir buçuk saat sonra saat gencin cansız bedenine ulaştı.

24 yaşındaki Murat Can Güngör'ün cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman