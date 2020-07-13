Samsun'da serinlemek için denize giren genç boğuldu Samsun'un merkez Atakum ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinden gezmek için amcasıyla Atakum'a gelen Eren Can Özer (18), serinlemek için girdiği denizde gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine cankurtaranlar ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarılan Özer, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özer, tedavi altına alındığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA