Samsun'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
09.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:52
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Reşadiye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan M.A'yı yakalayan ekipler, şüphelinin üst aramasında 186,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek