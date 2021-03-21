Samsun'da semaverden 2 kişi hastanelik oldu
21.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:30
Samsun'da çay içmek için yaktıkları semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.
Samsun'da çay içmek için yaktıkları semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.
Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. ile eşi H.A. evlerinin terasında semaver yakıp çay içtikten sonra semaveri evlerine aldı. Semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen R.A. ile eşi H.A. hastanelik oldu. 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı