Samsun'da semaverden 2 kişi hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'da semaverden 2 kişi hastanelik oldu

21.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:30
Samsun'da semaverden 2 kişi hastanelik oldu

Samsun'da çay içmek için yaktıkları semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.

Samsun'da çay içmek için yaktıkları semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. ile eşi H.A. evlerinin terasında semaver yakıp çay içtikten sonra semaveri evlerine aldı. Semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen R.A. ile eşi H.A. hastanelik oldu. 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Aleyna Tilki Jason Statham İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da semaverden 2 kişi hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 17:32:39. #1.15#
title