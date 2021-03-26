Samsun'da selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Samsun'da selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi
Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen S.E'yi yakalayan ekipler, zanlının üst aramasında 13 selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Mert Günok Ersun Yanal Şenol Güneş Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:28:11. #1.16#
title