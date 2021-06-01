Samsun'da Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin eserleri sergilendi

Samsun'da, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk döneminde Anadolu'da kullanılan gelin-damat giysileri, seramik, cam teknolojisi ve kuyumculuk teknolojisi alanlarında üretilen ürünler sergilendi.

Samsun'da, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk döneminde Anadolu'da kullanılan gelin-damat giysileri, seramik, cam teknolojisi ve kuyumculuk teknolojisi alanlarında üretilen ürünler sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk döneminde Anadolu'da kullanılan gelin-damat giysileri ile seramik, cam ve kuyumculuk teknolojisi alanlarında üretilen ürünler sergisi açıldı.

Serginin açılışını Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Bayram Arslan yaptı.

Coşkun Esen, AA muhabirine, hayat boyu öğrenme felsefesinin geliştirilmesini, tanıtılmasını ve toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasını istediklerini söyledi.

Sergide geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurmak istediklerine işaret eden Esen, "Bu sergide Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu insanın kullandığı eserleri bir araya getirdik. Yani Türklerin imparatorluk dönemleri ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarını 21. yüzyılın gençlerine taşımış olduk." diye konuştu.

Fatma Bayram Arslan ise Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemindeki eserlerin sergilendiğini aktararak, "Bugünün gençlerine geçmişi göstermek için bu sergiyi düzenledik. Anadolu çok büyük bir mozaik ve Anadolu bütün medeniyetlerin beşiğidir. Sergimizde Selçuklu, Osmanlı dönemleri ile daha önceye giderek Anadolu'da yaşamış Hititler, Urartular ve Fringler'in eserlerine de yer verdik." ifadesini kullandı.

Sergi, bir hafta boyunca gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün