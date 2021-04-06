Samsun'da şehitler yad edildi
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Samsun'da şehitler yad edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Samsun'da şehitler yad edildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitliklerde anma töreni düzenlendi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitliklerde anma töreni düzenlendi.

Polis Haftası dolayısıyla sabah başlayan programlarlar, şehitliklerdeki anma töreni ile devam etti. Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın katılımlarıyla yapılan anma programların çerçevesinde ilk olarak Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlik anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, anı defterini imzaladı.

Törende konuşan Ömer Urhal, "Şan, şeref ve kahramanlılarla dolu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümünde vatanımızın ve milletimizin istikbali uğrunda canlarını feda eden siz aziz şehitlerimize en derin minnet ve şükran hislerimizi bir kez daha sunmak için huzurunuza geldik. Vatan ve millet için yaptığınız fedakarlık hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvi ve emsalsizdir. Bizler Cumhuriyetimizin, milli bütünlüğümüzün, Atatürk inkılapları ile temel hak ve özgürlüklerinin onurlu ve sadık koruyucuları olarak birçok tehlikelere göğüs germiş ve bu uğurda canını bile vermekten çekinmemiş bir teşkilatın mensupları olarak sizlerin feragat ve fedakarlıklarınızı büyük bir gururla yüreğimizde taşıyacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Polis Teşkilatı'nın her mensubu emanetinize sahip çıkarak ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak uğruna gerektiğinde sizler gibi canlarını vermekten kaçınmayacaktır. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Konuşmanın ardından şehitler için dualar edilip, mezarları başına karanfil bırakıldı. Anma programları Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğin ardından İlyasköy ve Kıranköy Mezarlıklarındaki anma programları ile devam etti. - SAMSUN

Samsun'da şehitler yad edildi
Samsun'da şehitler yad edildi
Samsun'da şehitler yad edildi
Samsun'da şehitler yad edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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