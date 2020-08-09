Samsun'da şehit polis memuru için tören (2)
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDISamsun'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünü takip ederken geçirdiği kazada şehit olan motosikletli yunus polisi Adem Keskin, toprağa verildi.
09.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:20
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Samsun'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünü takip ederken geçirdiği kazada şehit olan motosikletli yunus polisi Adem Keskin, toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen törenin ardından Keskin'in, Türk bayrağına sarılı tabutu, Büyük Cami'ye getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Adem Keskin, Kıranköy Şehitliği'nde toprağa verildi.
Kaynak: DHA