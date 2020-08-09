Samsun'da şehit polis memuru için tören
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Samsun'da şehit polis memuru için tören

Samsun'da şehit polis memuru için törenSAMSUN'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünü takip ederken geçirdiği kazada şehit olan motosikletli yunus polisi Adem Keskin (33) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

09.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:37

Samsun'da şehit polis memuru için tören

SAMSUN'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünü takip ederken geçirdiği kazada şehit olan motosikletli yunus polisi Adem Keskin (33) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Atakum ilçesinde dün gece saatlerinde uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için takibe başlayan yunus polisi Adem Keskin, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, metrelerce sürüklenen Keskin ağır yaralandı. Keskin, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

Emniyetin 'yakışıklı' lakaplı şehit polis memuru Adem Keskin için bugün İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Törene Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende şehit polis memurunun yakınları ile çalışma arkadaşları gözyaşı döktü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samsun'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünü takip ederken geçirdiği kazada şehit olan motosikletli yunus polisi Adem Keskin, toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen törenin ardından Keskin'in, Türk bayrağına sarılı tabutu, Büyük Cami'ye getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Adem Keskin, Kıranköy Şehitliği'nde toprağa verildi.

Samsun'da şehit polis memuru için tören

Kaynak: DHA

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