Samsun'da Seçim Tedbirleri Alındı

Samsun Valisi Osman Kaymak, 24 Haziran seçimlerinin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin, Samsun'da kanunlar çerçevesinde ve demokrasi içerisinde her türlü baskıdan uzak, huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için seçim güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun'da vatandaşlarımızın oylarını hür iradeleriyle serbestçe kullanmaları için gereken her türlü tedbirin alındığını belirten ve seçimlerin Türkiye, Samsun'a hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Osman Kaymak yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde; 24 Haziran 2018 Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 959 bin 359 seçmen, 3 bin 262 sandıkta oy kullanacaktır. Seçim güvenliğini sağlamak üzere 3 bin 31 polis ve 1024 jandarma olmak üzere toplamda 4 bin 55 güvenlik personeli görev yapacaktır. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu maddesi uyarınca; oy kullanma süresince ildeki bütün umumi eğlence yerlerinin oy verme süresince kapalı tutulması, ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umuma açık her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi ilgili kanun gereği yasaklanmıştır. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli personel dışında ruhsatlı dahi olsa hiç kimse silah taşıyamayacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Kararı gereğince; seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin yakınları tarafından ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmek üzere muhtarlıklarda engelli beyan formları dolduran 231 vatandaşımızın 22 seyyar sandıkta oy kullanmalarının sağlanması için her türlü tedbir alınmıştır. Seçimlerin, ilimizde sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Valilikte Vali Yardımcısı Başkanlığında 'Seçim Harekat Merkezi' oluşturulmuştur. Sorun yaşayan vatandaşlarımız belirtilen yerlerden yardım alabileceklerdir. Valilik, kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma teşkilatı 24 saat görevde olacaktır" dedi. - SAMSUN