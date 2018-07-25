Samsun'da Sebze ve Meyve Halinde Kan Donduran Cinayet! Olay Anbean Kameralara Yansıdı

Samsun'da Sebze ve Meyve Halinde Kan Donduran Cinayet! Olay Anbean Kameralara Yansıdı

Sebze ve meyve halinde 3 çocuk babası adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay anı kameralara böyle yansıdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sebze ve meyve halinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 çocuk babası adam hastanede hayatını kaybederken, silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli işçilerin başı olduğu ileri sürülen Arif Özmen, hale gelen silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan ateş ettiği Arif Özmen'i vurup yere düşürünce ateş etmesini sürdürdü. Olay yerinde bulunanların üzerine de ateş açan silahlı saldırgan kaçtı.
Olayda ağır yaralanan Arif Özmen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Özmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı arı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ölen Arif Özmen'in Bafra'nın Türbe Mahallesi'nde ikamet ettiği, 3 çocuk babası olduğu ve Suriyeli bir kadın ile de ikinci evlilik yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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YORUMLAR (17)

  • MURAT ARSLAN:
    ALLAH KAHRETSİn bu insanlar nereye gidiyor şuna bak çolukçoçuk yaslısıgenci herkezde bir silah isteyenisteyeni bihırsla vuruyor ey yetkılıler polıshakım savcıbakanlar bu silahlanma nereye gidiyorniyekımse bolayaylara bir durdemıyor yazık değilmi buınsanlara çözülmicek nedertleri var devletım el atın nolur bisorun varsa devletın bir makamı olmalısorunları çözmeli başvurmalı buneya baksanıza içim parçaland. I ALLAH ım saman çöpü kadar değersiz dünyalık için birbirlerine zulmedenleri senislaheyle
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