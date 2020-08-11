Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı (2)
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Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı (2)

YANGIN SÜRÜYORSamsun'un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı (2)
11.08.2020 02:20 | Son Güncelleme: 11.08.2020 02:24

YANGIN SÜRÜYOR

Samsun'un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını  kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor. Yol olmayan bölgede, orman işçileri ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.


Kaynak: DHA

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