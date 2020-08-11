Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı
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Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı

SAMSUN'un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı
11.08.2020 00:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 00:50

SAMSUN'un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangını söndürmek için orman işçileri ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Çoban Yatağı mevkiinde bulunan sazlıkta, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangında yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangın bölgesine ulaşamadı. Terme Belediyesi ve İlçe Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, iş makineleriyle yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.


Kaynak: DHA

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