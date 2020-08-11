Samsun'da sazlık alanda yangın çıktı
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Samsun'da sazlık alanda yangın çıktı

Samsun"un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

11.08.2020 04:32 | Son Güncelleme: 11.08.2020 05:12

Samsun"un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Terme ilçesi Gölyazı Çoban Yatağı mevkisinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Terme Belediyesi ve İlçe Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de iş makineleriyle yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Samsun'da sazlık alanda yangın çıktı

Kaynak: AA

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