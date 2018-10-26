Samsun'da Savcılara Meslek İçi Eğitim

Samsun'da Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Etkili Soruşturma, İfade Alma Teknikleri" konulu meslek içi eğitim başladı.

Tekkeköy ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğitimde konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, 26-28 Ekim tarihlerinde verilecek seminerin faydalı olacağını söyledi.

Programda, cumhuriyet savcılarına çok değerli aktarımlarda bulunulacağını belirten Yavuz, "Eğitimde, özel soruşturma usulüne tabi kişiler hakkında yürütülecek soruşturmalarda izlenecek usuller, etkili soruşturmanın yürütülmesi, ifade alma ve sorgu yöntemleri, çapraz sorgu, yasak sorgu yöntemleri, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları ışığında etkili soruşturmanın genel ilkeleri, suçluların iadesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, Adalet Bakanlığının izni ve aracılığıyla yürütülmesi gereken soruşturmanın genel ilkeleri, adli istatistik ve veri girişine dair UYAP'a doğru, eksiksiz ve zamanında veri girişinin önemi gibi konularda sunumlar yapılacaktır." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yakup Moğul ise hakim ve savcı eğitim merkezi tarafından 2018 yılında bugüne kadar 35 mesleki eğitim kapsamında yaklaşık 2 bin 800 hakim ve savcıya meslek içi seminerler düzenlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından meslek içi eğitim başladı.