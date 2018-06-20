Samsun'da Satışa Hazır Halde 43 Paket Esrar Maddesi Ele Geçirildi
Samsun’un Bafra ilçesinde satışa hazır halde 43 paket esrarla yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde satışa hazır halde 43 paket esrarla yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yapılan teknik takip sonucunda Kemalpaşa Mahallesi'nde C.A'ya (27) ait iş yerine yapılan baskında 43 paket satışa hazır paketlenmiş esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan C.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan aynı iş yerinde daha önce de çeşitli miktarda uyuşturucu hap ele geçirilmişti. - SAMSUN
YORUMLAR