Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
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Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü Samsun'da şarampole yuvarlanan bir otomobil alev aldı, araçtaki 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

SAMSUN - Samsun'da şarampole yuvarlanan bir otomobil alev aldı, araçtaki 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 DF 074 plakalı otomobil yoldan yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre şarampole yuvarlanıp alev aldı. Aracın yandığını fark edenler durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale etti. Ancak araç içinde bulunan 2 kişi ile birlikte tamamen yandı. Yanarak hayatını kaybederken 2 kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
Son dakika haber! Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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