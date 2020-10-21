Samsun'da şarampole düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
21.10.2020 20:45 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:45
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde şarampole düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde şarampole düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Erdoğan Kaptan'ın (56) kullandığı 55 AFL 76 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Eğercili mevkisinde şarampole düştü.
Yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonet, evin önündeki toprak birikintisine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ali Aydın (46), sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek