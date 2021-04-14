Şarampole devrilerek alev alan uyuşturucu yüklü otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi
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Şarampole devrilerek alev alan uyuşturucu yüklü otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde, şarampole devrildikten sonra alev alan ve uyuşturucu bulunan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde, şarampole devrildikten sonra alev alan ve uyuşturucu bulunan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.

Sarayköy mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 55 DF 074 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kaza sonrası alev alan otomobili fark eden vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kazada, araçtaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Otomobilin bagajında, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, kaza sırasında araçta başka bir kişini olup olmadığını araştırıyor.

Şarampole devrilerek alev alan uyuşturucu yüklü otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi
Şarampole devrilerek alev alan uyuşturucu yüklü otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi
Şarampole devrilerek alev alan uyuşturucu yüklü otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi
Şarampole devrilerek alev alan uyuşturucu yüklü otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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