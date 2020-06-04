Samsun'da sanayide kaza: 1 yaralı
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Samsun'da sanayide kaza: 1 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde sanayi bulvarında 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da sanayide kaza: 1 yaralı
04.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:49

Samsun'un Terme ilçesinde sanayi bulvarında 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Çay Mahallesi Sanayi Bulvarı'ndan Samsun-Ordu karayoluna seyir etmekte olan A.E. idaresindeki 55 ABV 785 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek için yola çıkan F.D.'nin kullandığı 55 KL 198 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda A.E. kazayı yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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