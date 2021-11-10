SAMSUN (İHA) - Samsun'da sanayi sitesini su bastı

SAMSUN - Samsun'da sabah saatlerinde başlayan yağmurla beraber rögarların tıkanması sonucu gıda toptancıları sitesi sulara teslim oldu.

SAGİMAD Toptancılar Sitesi'nde yağmur sonucu yollar adeta göle döndü. 30 santimetreyi bulan su birikintisi nedeniyle site esnafı zor anlar yaşadı. Bazı iş yerleri su içinde kalırken, yol seviyesinden yüksek olanlarsa etkilenmedi. Yolda oluşan göletlerde araçlar güçlükle hareket etti. Sanayideki işler de büyük oranda durdu. Yolun karşısına geçebilmek için bazı esnaflar yerlere koydukları paletleri kullanırken bazısı forklifte binmeyi tercih etti. Tekkeköy Belediyesi'nden ekipler olaya müdahale etti. Tıkanan rögarların açılmaya başlanması ile su seviyesi düşmeye başladı.

Fethullah Kızılkaya, "Arabadan aşağıya inemiyoruz. Bir şansımız yok. Dükkanımıza çalışmaya gidemiyoruz. Dükkanlar su içinde. 30 santimetreye yakın su var. Normalde bu kadar su birikmiyordu. İnşaat çalışmaları var ondan dolayı olabilir" dedi.

Hasan Şen, "Sabah hiçbir şey yoktu. Sonra bir başladı böyle oldu. İleride köprü inşaatı var. Kanalları tıkadılar herhalde. Biri orada biri diğer yerde çalışıyor. Önleri tıkadılar. Rögarlar taştı. Önler de kapalı. Az önce burada balık gördüm ona çok şaşırdım. İş yerlerine forkliftle gidip geliyoruz. Kepçe geldi biraz açtılar düşmeye başladı" diye konuştu.