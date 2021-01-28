Samsun'da sanayi sitesinde yangın (2)

'DUMANDAN DOLAYI DÜKKANIN İÇİNDE DURAMADIK'

Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde 4 iş yeri ile 2 otomobilin yandığı sokakta iş yeri olan Emre Karataş, yangını haber alıp sabah saatlerinde iş yerine geldiğini belirterek, "Sabah erken saatlerde yangın çıktı, bize de polis memurları haber verdi. Sokağın diğer ucunda yer alan motor yağı dükkanında çıkmış yangın. Yanıcı bir madde olduğu için rüzgarın da etkisiyle diğer dükkanlara sıçradı ve patlamalar da oldu. Büyük bir yangındı. Yangının olduğu sırada sokak duman kaplıydı. Alevler bizim dükkana da sıçrar diye ürünleri boşaltmayı düşünüyorduk. Ancak yoğun dumandan dolayı dükkanın içinde duramadık. Allah beterinden korusun. Yanan dükkanda dükkan sahiplerinin baktıkları hayvanlar da vardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA