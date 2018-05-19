Samsun'da Şampiyonluk Coşkusu

Galatasaray'ın şampiyon olaması taraftarları sokağa döktü.

Samsun'da Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 21. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Atakum ilçesinde sahile akın eden eden taraftarlar, meşaleler yakarak kutlama yaptı. Çobanlı İskelesi'ni kapatan taraftarlar, uzun süre takımlarının lehine tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğun tadını çıkardı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti. - ORDU