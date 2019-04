Samsun'da Şampiyon Cannor Syme

Challenge Tour'un Türkiye ayağı Turkish Airlines Challenge'da, İtalyan Francesco Laporta'yla Play-off'a kalan İskoçyalı Connor Syme, oynadıkları play-off'un ilk çukurunda galip gelerek, profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen Turkish Airlines Challenge, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında 25-28 Nisan tarihleri arasında Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlendi.

Toplam 200 bin Euro para ödüllü turnuvanın final raundunda Almanya, Kore, İngiltere Hollanda, Fransa, Güney Afrika, Danimarka, İspanya, İrlanda, Finlandiya, İskoçya, Polonya, İtalya, İsviçre, Portekiz, Avusturya, Kolombiya ve Galler'den 60 golfçü sahaya çıktı.

Turkish Airlines Challenge'da İtalyan Francesco Laporta'yla Play-off'a kalan İskoçyalı Connor Syme, oynadıkları play off'un ilk çukurunda galip gelerek, profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı ve 32.000 Euro para ödülünün sahibi oldu. Syme'a kupasını Samsun Valisi Osman Kaymak verdi.

Organizasyonda İtalyan Francesco Laporta ikinci olurken, Hollandalı Wil Besseling ve Darius Van Driel toplamda 266'şar (-22) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.

Samsun Büyükşehir Golf Kulübü'nde yapılan ödül törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yavuz Yılmaz, Challenge Tour Turnuva Direktörü Paul Carrigil, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk Havayolları Samsun Bölge Müdürü Deniz Öztırpan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak katıldı.

Oyunculara "Bandırma Vapuru" maketi

Turkish Airlines Challenge 2019 şampiyonu Connor Syme'e, turnuva ikincisi İtalyan Francesco Laporta'ya, turnuvanın ikinci gününde -11 oynayarak saha rekoru kıran Danimarkalı Mark Flindt Haastrup'a ve on üçüncü çukurda 162 metrelik vuruşuyla "Hole in one" yapan İskoçyalı Scott Henry'e "Bandırma Vapuru" maketi hediye edildi.

Bu mükemmel golf sahasının kurulmasında büyük emekleri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a, Challenge Tour Turnuva Direktörü Paul Carrigil, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Turkish Airlines Challenge 2019 şampiyonu İskoçyalı Connor Syme, teşekkürlerini dile getirdi.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, turnuvanın ana sporsoru Türk Havayolları'na Türkiye ve dünyada golfe verdikleri destek için ayrıca teşekkürlerini iletti. - SAMSUN

Kaynak: İHA