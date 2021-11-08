SAMSUN (İHA) - - Samsun'da 'Sam Fıght Arena' rüzgarı

SAMSUN - Tekkeköy Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen Sam Fight Arena turnuvasında kıran kırana gerçekleşen maçlar nefesleri kesti.

Samsun halkı ve sporseverler, heyecanlı müsabakalara sahne olan muay thai gecesi ile buluştu. İran, Azerbaycan, Tayland ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden Samsun'a gelen sporcular ringde kıran kırana mücadele sergiledi. Tekkeköy Belediyesi ana sporluğunda bir Özgür Arlı organizasyonu olan gecede Samsunlular spora doydu.

Gecede bir konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Öncelikle bu organizasyona bizi ikna eden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Milli Mücadelemizin başkenti Samsun'da sizleri ağırlamaktan gurur duyuyorum. Arkadaşlarım ilk bana bu organizasyonu yapmak için geldiklerinde bu kadar büyük bir seyirci kitlesine pek ihtimal vermiyordum. Burada emeği geçen başta federasyonumuzun çok kıymetli başkanlarına, Samsunlu seyircilerimize, protokol üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Muhteşem bir organizasyon"

Gecede konuşan Türkiye Muay-Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Karadeniz'de Samsun, Trabzon bunlar önemli faaliyet yapan illerden. Tabii, Samsun sadece organizasyonda değil, milli sporcu çıkarmada, Türkiye şampiyonalarına katılımda hep aktif olan bir il. Bu düzenlenen organizasyon belki de pandemiden sonra yılın en iyi organizasyonlarında biri. Birincisini Adana'da yapmıştık. Muhteşem bir organizasyon" diye konuştu.

Gecenin organizasyonu yapan Özgür Arlı, "Müsabakalar şahane. Böyle güzel bir organizasyona biz hayalle başladık. Hayalimiz gerçek oldu ve bizim bu hayalimizi gerçekleştiren belediyelerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Organizasyonun sunucusu Tarık Sayın ise, "Sadece Karadeniz'i baz almamak lazım. Türkiye'nin şampiyonları bu akşam ringe çıkacak. İran, Azerbaycan ve Tayland ülkelerinden gelen sporcularla karışılacaklar. Katkılarından dolayı Özgür beye, Tekkeköy Belediyesine, İlkadım Belediyesine ve tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sam Fıght Arena gecesinin tamamlanmasının ardından ödüller sahiplerini buldu.