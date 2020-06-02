Samsun'da salgında sokak hayvanları için çeşitli noktalara 47 ton mama bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da salgında sokak hayvanları için çeşitli noktalara 47 ton mama bırakıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı dönemden bu yana sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına 47 ton mama bıraktı.

Samsun'da salgında sokak hayvanları için çeşitli noktalara 47 ton mama bırakıldı
02.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:19

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı dönemden bu yana sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına 47 ton mama bıraktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlar için belediyeye ait üretim tesislerinde hazırlanan mamalar, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince her hafta düzenli olarak şehrin muhtelif noktalarındaki kaplara konuldu.

Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, yaptığı açıklama, salgının başladığı günden itibaren sokak hayvanlarına toplam 47 ton mama verildiğini söyledi.

Tabatabaei, sahipsiz hayvanların günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ve artan yemeklerin konserve edilerek soğuk hava depolarında muhafaza edildiği tesiste el değmeden hazırlanan mamaların tüm ilçelere gönderildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak Haber
Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in 'Tokadı yersin' dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in "Tokadı yersin" dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları 'Çince' paylaşımla uyardı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: Samsun'da salgında sokak hayvanları için çeşitli noktalara 47 ton mama bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 15:22:50. #1.15#
title