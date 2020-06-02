Samsun'da salgında sokak hayvanları için çeşitli noktalara 47 ton mama bırakıldı Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı dönemden bu yana sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına 47 ton mama bıraktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı dönemden bu yana sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına 47 ton mama bıraktı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlar için belediyeye ait üretim tesislerinde hazırlanan mamalar, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince her hafta düzenli olarak şehrin muhtelif noktalarındaki kaplara konuldu. Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, yaptığı açıklama, salgının başladığı günden itibaren sokak hayvanlarına toplam 47 ton mama verildiğini söyledi. Tabatabaei, sahipsiz hayvanların günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ve artan yemeklerin konserve edilerek soğuk hava depolarında muhafaza edildiği tesiste el değmeden hazırlanan mamaların tüm ilçelere gönderildiğini ifade etti. Kaynak: AA