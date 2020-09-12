Samsun'da salgın tedbiri ihlallerine ihbar yağmuru SAMSUN'da, Salgın Denetim Merkezi uygulaması kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'nce, koronavirüs salgını ile mücadelede tedbir uygulamalarını ihlal edenlere yönelik yoğun ihbarlar alınıyor.

SAMSUN'da, Salgın Denetim Merkezi uygulaması kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'nce, koronavirüs salgını ile mücadelede tedbir uygulamalarını ihlal edenlere yönelik yoğun ihbarlar alınıyor. Kentte son 18 günde vatandaşlar tarafından bulunulan 5 bin 661 ihbarda, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin, aynı gün 2 ayrı cenaze törenine katıldığı saptanırken, başka birinin ise karantinada olması gerekirken çarşıya alışverişe gittiği ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını ile mücadelenin başarısı ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması amacıyla kentte başlatılan İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi uygulaması kapsamında vatandaşlar, pandemi tedbirleri noktasında gördükleri ihlallerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlarda bulunuyor. Kentte, son 18 günde Covid-19 ile ilgili 18 bin 862 çağrı gelirken yapılan değerlendirme sonucunda bunlardan 5 bin 661'i ihbar olarak kabul edildi. İhbarlar üzerine belirlenen yerlerdeki ilgili kolluk ve sağlık görevlileri yönlendirilerek müdahale sağlanıyor. En çok maske takılmaması ile ilgili ihbarda bulunulduğu belirtilirken, pozitif vaka olup dışarı çıkanlar, asker uğurlamaları, taziyeler, düğünler, kınalar, toplu görüşmeler, iş yerleri ile ilgili ihlalleri de çağrı merkezine haber veriliyor. Yapılan işlemlerin ardından sonuç ihbarcıya telefon mesajıyla da bildiriliyor. Ayrıca ihbar yapan vatandaşın kimliği de gizli tutuluyor. İhbarlarda; koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin, aynı gün 2 ayrı cenaze törenine katıldığı saptanırken, başka birinin ise karantinada olması gerekirken çarşıya alışverişe gittiği de tespit edildi.

18 BİN 862 ÇAĞRI GELDİSamsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, ihbarların HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması ya da 112 üzerinden geldiğini belirterek, "Her gelen çağrı değerlendiriyor ama bir süzgeçten geçiriliyor. İhbar niteliğinde olanlarla ilgili işlem yapılıyor. 18 bin 862 çağrı geldi yapılan değerlendirme sonrasında 18 günde 5 bin 661 ihbar geldi. Biz bu ihbarlara ilgili görevlilere yönlendirdik ve sonuçlandırdık. İhbar hangi ilçeyi ilgilendiriyorsa o ilçenin salgın denetim masasına atıyoruz. Masadaki görevliler o bölgede sorumlu ekipleri yönlendiriyor. Sahada iki türlü ekip var mahalle ve iş yeri denetim ekipleri. Çağrı sonlanana kadar biz onu sistem üzerinden takip ediyoruz. Sonunda da ihbarda bulunan vatandaşımıza telefon mesajıyla sonucu bildiriyoruz. Kesinlikle ihbarda bulunan kişinin kimlik bilgileri saklı tutuluyor" diye konuştu.'DEVLETE BİLDİRMEK VATANDAŞIN ASLİ GÖREVİ'Olumsuz bir durumu ve kural ihlali yapan bir kişiyi devlete bildirmenin vatandaşın asli görevi olduğunu söyleyen Demir, "Biz kendimiz müdahale etmeyeceğiz bu iş devletin işi. Bizi arasınlar bildirsinler biz müdahale edelim. Vatandaşımızın bu konuda destek olması lazım. Vatandaşlık görevlerinden en önemlisi ihbar etmektir. Bunu babanız da kardeşiniz de, evladınız da olsa yapmanız lazım. Bunu ne kadar ölçüde yaparsak ve sahaya hakim olursak pozitif ve temaslı vatandaşlarımızı 14 gün evlerinde tutabilirsek virüs bize bir şey yapamaz. Virüs insanlardan güçlü değildir tabii ki tedbirleri alırsak" dedi.POZİTİFKEN 2 CENAZE TÖRENİNE KATILMIŞGelen ihbarlarda çok ilginç olaylarla da karşılaştıklarını dile getiren Demir, "Bir tane 74 yaşında bir amca Kovid-19 pozitif ancak saat 11.00'da Çarşamba ilçesinde bir cenaze törenine katılıyor, ardından saat 14.00'de Salıpazarı ilçesinde bir cenaze törenine katılıyor. Yine bir başka çağrıda vatandaşımız komşunun Covid-19 pozitif olduğu halde dışarı çıkıp çarşıya alışverişe gittiğini söylüyor. Ekipler gidip baktıklarında hakikaten böyle olduğunu gördük. Vatandaşımız alışverişte hakikaten. Bizim vatandaşlık görevine uymamız lazım. Devletimizin koyduğu kurallara uymamız lazım. Bunu yapan kişiler kamu sağlığını tehlikeye atıyorlar" şeklinde konuştu.'EN ÇOK MASKE TAKMAYANLAR İHBAR EDİLİYOR'

Demir, her türlü ihbarın merkeze geldiğini de kaydederek "Asker uğurlamaları, taziyeler, düğünler, kınalar, toplu görüşmeler, iş yerleri ile ilgili ihbarlar geliyor. En çok maske konusunda ihbar geliyor, sonra geceleri gençlerin mahalle aralarında bir araya gelip yakın temasta bulunmaları, ardından pozitif vaka olup dışarı çıkanlarla ilgili ihbarlar geliyor. Pozitif olduğunu öğrenip iller arası seyahat etmeye çalışanlar var. Pozitif olduğunu öğreniyor hemen ili terk etmeye kalkışıyor, köyüne gitmeye çalışıyor. Oysa bizim olduğumuz yerde kendimizi izole etmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA