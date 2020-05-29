Samsun'da salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı Samsun ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Samsun ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Havza Belediyesi tarafından yaklaşık 2,5 ay sonra ilk kez kılınacak cuma namazı için hazırlıklar gece saatlerinde başladı.

Temizlik İşler Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından cuma namazı kılınacak cami avlu ve bahçeleri gece yıkandı.

Gündüz ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kevser Camisi'nde namaz kılacaklar için sosyal mesafe çizgileri hazırlandı.

Hazırlıkları inceleyen Havza Müftüsü Mehmet Nurlu da ilgililerden bilgi aldı.

Polisin de önlem aldığı camilerde cemaatin gelmesi ile Belediye ve Türk Kızılay Havza Temsilciği tarafından maske dağıtıldı.

Nurlu'nun hutbeyi okumasının ardından cuma namazı kılındı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşların sağlığını korumak için normalleşme sürecinde her türlü adımı attıklarını söyledi.

Kavak'ta cuma namazı, Merkez Yörgüç Paşa Camisi yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda kılındı.

Kavak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı namaza 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar katılmadı.

Vezirköprü ilçesinde cuma namazı, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen camilerin avlularında sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek eda edildi.

Cuma namazının ardından belirlenen camilerde öğle ve ikindi namazlarının da kurallara uymak şartıyla kılınabileceği bildirildi.

Vezirköprü Belediyesi ekipleri de cuma namazı öncesinde cami ve avlularında dezenfekte çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA