Samsun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
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Samsun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen sahte sürücü belgesi operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen sahte sürücü belgesi operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince gerçekleştirilen denetimlerde sahte Gürcistan sürücü belgeleri tespit edildi.

İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle başlatılan soruşturma kapsamında Atakum, Çarşamba, Alaçam ve Ayvacık ilçelerinde sahte 19 Gürcistan sürücü belgesi ele geçirildi.

Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 21'i jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili aranan bir şüphelinin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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