Samsun'da Sahte Para Operasyonu

Samsun'da, parada bahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, lunaparkta bir kişinin sahte para kullandığı yönünde yapılan ihbar üzerine şüpheli A.İ'yi yakaladı.

Polis, yürüttüğü araştırma sonucunda, parada sahtecilik olayında A.İ. ile ortak hareket ettiği iddiasıyla H.T. ve İ.K'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve mal ve hizmet alımı yaptıkları iş yerlerinden sahte bin 600 Türk lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.