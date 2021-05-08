Samsun'da sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandıSAMSUN'da üzerlerinde sahte kimlik belgesi ve seyahat izin belgesi bulunan Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen, otobüsle Van'dan Ankara'ya giderken yakalandı.

Samsun'da sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı

SAMSUN'da üzerlerinde sahte kimlik belgesi ve seyahat izin belgesi bulunan Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen, otobüsle Van'dan Ankara'ya giderken yakalandı.

Gece saatlerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelemen kontrol noktasında şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan 25 yolcunun kimlik kontrolü yapıldı. Kimlik kontrolü yapılan yolcuların yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afgan uyruklu kişiler olduğu belirlendi. Göçmenlerin üstlerinde sahte kimlik belgesi ve seyahat izin belgeleri bulundu. 25 kişi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne götürülürken otobüsteki 2 şoför gözaltına alındı.

Samsun'da sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı
Samsun'da sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı
Samsun'da sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı
Samsun'da sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı
Samsun'da sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Mesut Özil Ozan Tufan Metin Oktay Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Murat Kurum Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 04:24:07. #1.16#

title