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Samsun'da sahte içki zehirlenmesi

Samsun'da sahte içki zehirlenmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi hastanelik oldu.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen D.T. (42) hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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